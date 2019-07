Dedicação e treinos: como Araos mudou a ideia de Carille para ficar no Corinthians

O chileno Ángelo Araos voltou ao radar do técnico Fábio Carille e vai ser utilizado pelo clube no segundo semestre, mudando um cenário que parecia ser de despedida desde fevereiro, na última vez em que atuou pela equipe em uma partida profissional. Dedicação nos treinamentos e performance crescente nas atividades fizeram o treinador rever a posição de cedê-lo a outra equipe.

“Está nos planos, sim”, disse o treinador, que utilizou o atleta pela última vez apenas na partida contra o Novorizontino, em fevereiro, pela fase de classificação do Campeonato Paulista. Antes disso, Araos também havia sido titular contra a Ponte Preta, também pelo Estadual.

Depois de tentar encontrar uma nova posição para a revelação chilena, contratado na metade do ano passado, Carille admitiu ter conversado com o atleta para indicar que seria melhor uma saída para outro clube brasileiro, onde poderia jogar mais. Araos, porém, foi relutante e pediu para ficar. Combinando-se isso à ausência de times que pagassem o seu salário no país, ele continua no elenco.

“É um menino que a gente conversou com ele, tinha uma possibilidade de empréstimo. Ele não quis, tem treinado bem. Se aparecer algo que lhe agrade, pode acontecer. Fora isso, vai estar trabalhando com a gente e buscando o seu espaço”, continuou Carille.

Novo contrato no fim do mês

Araos tem um contrato de empréstimo datado para acabar no dia 31 de julho, quando assinará uma renovação automática por mais quatro anos. Essa foi a maneira que a Universidad de Chile, detentora dos seus direitos econômicos, encontrou para não correr o risco de sofrer um calote do Timão.

O meio-campista custará 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) aos cofres alvinegros, montante que já começou a ser pago em trimestres pelo clube. Seu novo contrato será válido até a metade de 2023.