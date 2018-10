Danilo repensa carreira pós-aposentadoria e projeta futuro no futebol

O meia Danilo voltou a ficar em alta no Corinthians após marcar os dois gols da vitória sobre o Bahia, na noite do último sábado, na Arena. Aos 39 anos, e com a ideia já estabelecida de jogar futebol profissional por mais um ano, o armador também começa a vislumbrar o que fazer depois que pendurar as chuteiras. Outrora improvável para o tímido camisa 20, continuar no esporte parece possível agora.

“De um tempo para cá que venho criando isso em mente, futebol precisa de mais ex-jogadores por causa da experiência, 19 anos de carreira. Experiência é fundamental’, disse o jogador, que reconheceu ter desenvolvido esse raciocínio apenas nos últimos meses, quando pouco era aproveitado no Timão.

“Antes eu não queria, mas agora, de um tempo para cá, vem gerando essa vontade. Não sei ainda o que, mas estar no meio, poder ajudar”, avaliou o atleta. Contundido em 2016 e com poucos minutos em campo desde então, ele passou mais tempo perambulando pelo CT Joaquim Grava do que buscando jogadas ofensivas em campo.

Visto como um atleta avesso ao perfil atual dos jogadores de futebol, bastante discreto nas redes sociais e com declarações bem longe das polêmicas, Danilo disse que sempre teve o sonho de se firmar como ídolo em um grande clube. Para ele, apesar do perfil reservado, isso é necessário quando se quer vencer no futebol.

“Sou do interior de MG, ajuda um pouco no estilo. Quando era novo tinha o sonho de ser jogador de futebol, jogar em time grande, ser ídolo. Quem não tiver isso em mente vai ficar pelo caminho. As dificuldades aparecem muito, a tranquilidade ajuda você a se tranquilizar um pouco”, concluiu o atleta.

Danilo e o restante do elenco do Corinthians se reapresentam nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação para encarar o Botafogo, no domingo, às 17h (de Brasília), no Engenhão. Com 39 pontos conquistados, o Timão está quatro acima dos cariocas, precisando de um bom resultado para se livrar de vez do risco de rebaixamento.