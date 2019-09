Danilo Avelar ignora goleadas e reforça: “Dá para ser campeão”

O Corinthians não venceu nenhum adversário no Campeonato Brasileiro por uma diferença acima de dois gols. A equipe de Fábio Carille tem penas o 10ª melhor ataque da competição, mas ocupa a quinta colocação, com um jogo a menos que seus rivais diretos e vislumbra alcançar o Santos até o fim da semana que vem.

Os números servem de base para Danilo Avelar dar de ombros para goleadas, como as aplicadas por Palmeiras e Grêmio na última rodada. Ambos enfiaram seis gols em seus respectivos adversários.

“Se você faz seis gols ou um, você ganha três pontos do mesmo jeito. Tem mais aproveitamento, mas se sair com a vitória, pouco importa quem faz gol. Damos importância ao time que ganha. Não nos apegamos a percentuais de números, de diferenças. O Flamengo todo jogo está correspondendo, mas se a gente encostar com média de gols menores, tudo bem”, avisou o lateral.

O discurso condiz com a filosofia de trabalho desenvolvida no clube alvinegro há mais de uma década e que tem se mostrado eficaz, com títulos. Na atual temporada, por exemplo, o Timão ergueu a taça do Campeonato Paulista apesar de toda a desconfiança.

A ambição agora é conquistar o Campeonato Brasileiro. São 13 pontos de diferença para o líder Flamengo com um jogo a menos, mas, assim como Andrés Sánchez, Fábio Carille e Vagner Love opinaram logo após a eliminação na Copa Sul-Americana, Danilo Avelar também acredita que é possível surpreender até dezembro.

“Claro que dá, tem muito jogo ainda pela frente. Óbvio que o time da ponta está numa sequência boa, mas temos de olhar nosso trabalho e pensar em todo jogo pontuar. Temos condições e vamos fazer por merecer”, disse.

“Olhando para o lado positivo, talvez na semana que tivesse jogos de Sul-Americana você acaba tendo uma semana para poder treinar e corrigir erros, poder treinar, coisa que time que joga tudo não tem. Teremos mais trabalhos, foco total. Agora é todo mundo pensando na mesma linha para tentar ser campeão brasileiro”, concluiu o experiente jogador.

Neste domingo, o adversário do Corinthians é o Vasco, às 11h (de Brasília), na Arena de Itaquera.

