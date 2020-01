Danilo Avelar desfalca Corinthians por até quatro semanas

Danilo Avelar será baixa no Corinthians nesse início de temporada. O zagueiro teve detectada uma pubalgia (lesão no púbis) e ficou de fora da lista inicial de Tiago Nunes para a estreia do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP.

Ainda na Copa Flórida, Avelar se queixou de dores na região da lesão. Inicialmente, não se cogita um procedimento cirúrgico, mas o atleta deve ficar afastado por um período de três a quatro semanas.

Além dele, o Timão tem outros dois jogadores no departamento médico. O zagueiro Léo Santos, que se recupera de cirurgia no joelho, e o lateral-direito Michel Macedo, que machucou a coxa.

