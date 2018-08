Corintianos reconhecem atuação ruim e elogiam futebol do Grêmio

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado da Arena reconhecendo a superioridade do Grêmio na derrota por 1 a 0 para o adversário, na noite deste sábado. Na avaliação dos corintianos, a qualidade do adversário ficou evidente no gol marcado por Éverton, no começo do segundo tempo, e as dificuldades do Timão tornaram-se claras quando a equipe precisou buscar ao menos o empate.

“A bola estava controlada no nosso pé, perdemos, não exercemos a pressão imediata. Luan é um grande jogador, fez o papel dele, e o Éverton, numa grande fase, fez o gol”, comentou Pedro Henrique, que tentou parar o atacante adversário no lance, mas acabou acertando apenas Walter com o carrinho.

No lance citado pelo zagueiro, quem perdeu a posse da bola foi o lateral esquerdo Danilo Avelar, outro a analisar a partida e ver deméritos na postura dos corintianos. Para o canhoto, há coisas para se acertar em todos os setores do time comandado por Osmar Loss.

“Não acho que o problema seja só ofensivamente, é o time inteiro. Não é porque o time não faz gol que a defesa está boa e o ataque está ruim. É um misto de várias coisas”, avaliou Avelar, que reconheceu ter faltado uma vontade maior de fazer o gol quando o placar estava zerado.

“Talvez (falte esse ímpeto). Começamos o primeiro tempo sem um 9, faltou uma referência lá. Tivemos algumas chances, mas não finalizamos como queríamos. No segundo tempo era normal, tomamos um gol e tínhamos que tentar empatar”, concluiu o defensor alvinegro.

O clube do Parque São Jorge agora estacionou nos 26 pontos e viu a “escalada” prevista por Osmar Loss ficar para trás. Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss terão pela frente a equipe do Fluminense, em duelo marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã.