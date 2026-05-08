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Corinthians detalha venda de ingressos para duelo de volta contra o Barra

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(Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/05/2026 às 17:21 • Atualizado 08/05/2026 às 17:50

Nesta sexta-feira, o Corinthians detalhou as informações dos ingressos para o duelo diante do Barra, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Neo Química Arena.

A comercialização dos ingressos será realizada de forma escalonada para os sócios do Fiel Torcedor e torcedores em geral.

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A venda começou na sexta-feira, 8 de maio, às 17h, com a liberação para não pagantes, PCDs e também para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, que poderão fazer o check-in e adquirir estacionamento.

Já no sábado, 9 de maio, a abertura será dividida por pontuação no programa Fiel Torcedor. A partir das 9h, sócios adimplentes com 80 pontos ou mais, independentemente do plano, além dos membros do plano Meu Amor, poderão comprar ingressos e estacionamento conforme a disponibilidade.

Às 11h, será a vez dos associados com pelo menos 60 pontos. Na sequência, às 13h, o acesso será liberado para os torcedores com 40 pontos ou mais. Já às 15h, os sócios com no mínimo 20 pontos poderão garantir entradas para a partida.


A partir das 17h do mesmo sábado, todos os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor terão acesso à venda online de ingressos e estacionamento pelo portal oficial do programa.

Por fim, na segunda-feira, 11 de maio, às 15h, a comercialização será aberta ao público geral, de acordo com a disponibilidade restante de ingressos.

Situação do confronto

Corinthians abriu vantagem em Santa Catarina ao vencer por 1 a 0, em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição.

Confira os valores de face dos ingressos por setor:

  • Norte: R$ 80
  • Sul: R$ 160
  • Leste Superior Corner: R$ 90
  • Leste Superior Lateral: R$ 100
  • Leste Superior Central: R$ 110
  • Leste Inferior Corner: R$ 110
  • Leste Inferior Lateral: R$ 130
  • Leste Inferior Central: R$ 170
  • Oeste Superior: R$ 150
  • Oeste Inferior Corner: R$ 220
  • Oeste Inferior Lateral: R$ 240
  • Oeste Inferior Central: R$ 290

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