Corinthians detalha venda de ingressos para duelo de volta contra o Barra

Nesta sexta-feira, o Corinthians detalhou as informações dos ingressos para o duelo diante do Barra, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Neo Química Arena.

A comercialização dos ingressos será realizada de forma escalonada para os sócios do Fiel Torcedor e torcedores em geral.

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A venda começou na sexta-feira, 8 de maio, às 17h, com a liberação para não pagantes, PCDs e também para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, que poderão fazer o check-in e adquirir estacionamento.

Já no sábado, 9 de maio, a abertura será dividida por pontuação no programa Fiel Torcedor. A partir das 9h, sócios adimplentes com 80 pontos ou mais, independentemente do plano, além dos membros do plano Meu Amor, poderão comprar ingressos e estacionamento conforme a disponibilidade.

Às 11h, será a vez dos associados com pelo menos 60 pontos. Na sequência, às 13h, o acesso será liberado para os torcedores com 40 pontos ou mais. Já às 15h, os sócios com no mínimo 20 pontos poderão garantir entradas para a partida.

INGRESSOS PARA COPA DO BRASIL! 🎟️ Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Barra-SC, válida pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, que acontece no dia 14/05 (quinta-feira), às 19h30! Saiba mais 👉🏼 https://t.co/2qmnBKBYFX Atenção às… pic.twitter.com/gvbOcFQwmd — Corinthians (@Corinthians) May 8, 2026



A partir das 17h do mesmo sábado, todos os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor terão acesso à venda online de ingressos e estacionamento pelo portal oficial do programa.

Por fim, na segunda-feira, 11 de maio, às 15h, a comercialização será aberta ao público geral, de acordo com a disponibilidade restante de ingressos.

Situação do confronto

Corinthians abriu vantagem em Santa Catarina ao vencer por 1 a 0, em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição.

Confira os valores de face dos ingressos por setor: