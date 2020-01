Corinthians vence o Fluminense-PI e garante classificação na Copinha

Nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo 11, o Corinthians bateu o Fluminense-PI por 3 a 1 e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Franca, cidade sede da chave, o Timão não teve dificuldades para somar mais três pontos e confirmar a vaga.

O resultado deixa o Corinthians de forma isolada na liderança. A equipe de Dyego Coelho soma seis pontos, enquanto o vice Francana tem três. O Fluminense-PI, também com três pontos, aparece em terceiro, já o Retrô Brasil é o lanterna do grupo depois de duas derrotas.

A terceira e última rodada do Grupo 11 será disputada nesta quinta-feira. Às 17h, o Retrô Brasil duela contra o Fluminense-PI. Já às 19h15, o Timão volta a campo para encarar a Francana, o time da cidade sede.

O jogo:

Depois de 15 minutos sem finalizações na primeira etapa, o Timão abriu o placar e foi rápido para ampliar em sequência. Aos 17, após cobrança de escanteio, Xavier subiu alto para inaugurar o placar. No minuto seguinte, Vitinho recebeu de Gabriel Pereira na entrada da área e finalizou com precisão para marcar o segundo do Corinthians.

Em vantagem no placar, os garotos do Timão diminuíram o ritmo do jogo. Controlando a partida com a posse, os jogadores alvinegros trocaram passes na intermediária sem dar mais sustos à meta adversária antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Corinthians chegou durante os 15 minutos iniciais, mas pecava nas finalizações. Com o controle do jogo, o ritmo baixo se manteve, dando mostras de que o Timão tenta se preservar nos primeiros jogos da Copinha.

Do outro lado, o Fluminense-PI até balançou as redes com João Guilherme, mas a arbitragem assinalou impedimento. A equipe do Piauí aproveitou alguns espaços dados pelo Corinthians, mas não conseguia transformar as chances em gol.

Com o Fluminense-PI no ataque, o Corinthians teve campo para buscar o terceiro gol. Em contra-golpe rápido, Adson acionou Walisson, que apareceu livre pelo meio. Na primeira finalização, o goleiro defendeu, mas no rebote o centroavante alvinegro completou para as redes.

Mesmo com a vitória encaminhada para o Timão, o Fluminense-PI continuou se lançando ao ataque, até que conseguiu descontar. Thiago Anjos recebeu pelo meio da área, fintou a marcação e bateu no cantinho para marcar o gol de honra dos piauienses.