Corinthians vê manutenção do Paulistão como inviável por falta de datas

O Corinthians não enxerga de que maneira a atual edição do Campeonato Paulista pode continuar. A Gazeta Esportiva apurou que a cúpula alvinegra até entende que o ideal seria ir até o fim do torneio com os jogos, mas ausência de propostas que tornem a teoria viável condiciona o posicionamento do clube.

Nesta quarta-feira, os presidentes das 20 equipes que disputam a Série A1 vão se reunir com Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário na FPF, por meio de uma vídeoconferência. A tendência é que o Corinthians se coloque contra a manutenção do Paulistão.

O principal problema apontado pelos dirigentes corintianos é a falta de datas disponíveis no calendário.

A competição parou após o término da 10ª rodada da primeira fase, em 15 de março. Os times ainda jogariam mais duas rodadas antes da fase de mata-mata, que teria quartas e semifinais em confrontos únicos. Só a grande final seria em duas partidas, ida e volta.

A tabela ainda previa mais um mês completo e 11 dias de disputa até que o campeão fosse conhecido, o que aconteceria em 26 de abril, se tudo tivesse transcorrido normalmente.

O atual Tricampeão Estadual não acredita que seja possível encontrar datas em um calendário que, provavelmente, terá de ser todo espremido no segundo semestre.

Outro ponto observado pelos cartolas, e talvez até mais pertinente, é o fato de todos estarem “no escuro”, à espera da manifestação das autoridades de saúde do país, portanto, sem qualquer previsão de quando será possível ter bola rolando novamente. Seria como determinar que o Paulistão vai manter sua tabela antes de saber quando os jogos poderão voltar. Para o Corinthians, conforme apurou a Gazeta Esportiva, não faz sentido.

A equipe do Parque São Jorge não vence há seis rodadas, é apenas a 10º colocada na classificação geral, com 11 pontos, só dois pontos a mais que a Ponte Preta, primeiro membro da zona de rebaixamento. As chances de classificação também são remotas, pois o Guarani já soma 16 pontos e o Bragantino 17 pontos. A Ferroviária fecha o grupo D com os mesmos 11 pontos do Timão.