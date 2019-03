Corinthians tenta unir desempenho a resultado contra perigoso Ceará

O Corinthians abre nesta quarta-feira a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília). Depois de animar a torcida pela performance no duelo contra o Santos, ainda que não tenha saído vencedor de um clássico pela primeira vez no ano, o Alvinegro tenta unir desempenho a um placar favorável frente ao Vozão.

Classificado nos primeiros jogos eliminatórios da temporada e encaminhar sua ida para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Alvinegro terá o adversário mais perigoso na caminhada pelo mata-mata nacional. Depois de sofrer para empatar com o Ferroviário-CE na fase inicial e sair perdendo por 2 a 0 para o Avenida-RS em plena Arena antes de virar para 4 a 2, o clube agora enfrenta um rival invicto há 17 partidas.

“Difícil, muito vai se dizer durante o jogo. Lógico que se você tem a possibilidade de fazer um bom resultado fora de casa e levar para dentro de casa uma vantagem, é o que todo clube deseja. Mas um possível resultado não esperado nos deixa em total condição de reverter dentro de casa”, disse o lateral direito Fagner, ressaltando que nada será decidido em Fortaleza.

“Não tem muito o que escolher, vamos ter que fazer o jogo fora e o jogo em casa. A expectativa é fazer um grande jogo, são 180 minutos em que precisamos fazer dois jogos bons. Mata-mata é difícil, um vacilo te custa uma eliminação. Tem que estar atento para fazer dois grandes jogos”, continuou.

Sem poder contar com o centroavante Gustagol, ainda em recuperação de uma entorse no joelho direito, o Alvinegro deve ter uma equipe bem parecida com a que ficou no 0 a 0 com o Santos. A dúvida fica pela presença de Vagner Love, que mais uma vez entrou bem no segundo tempo, podendo assumir o posto de Boselli ou Pedrinho.

Do outro lado, o Vozão chega sem perder há 17 partidas, liderando o Campeonato Cearense e o seu grupo na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, porém, a equipe de Lisca também sofreu nas fases anteriores, empatando com o Central na primeira fase e com o Foz do Iguaçu na seguinte, avançando apenas após uma vitória por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

“Enfrentar o Corinthians, dentro ou fora de casa, é sempre uma grande responsabilidade. Nós sabemos que vencer será muito importante para, no jogo de volta, entrarmos com alguma vantagem. A nossa equipe tem um entrosamento incrível e cada um sabe do seu potencial”, disse o volante Juninho, um dos pilares do time, que terá o centroavante Roger, ex-Timão, no comando do ataque.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X CORINTHIANS

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13 de março de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Penna (ambos do RS)

CEARÁ: Fernando Henrique; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Juninho e Ricardinho; Felipe, Leandro Carvalho e Roger

Técnico: Lisca

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Boselli

Técnico: Fábio Carille