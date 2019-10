Corinthians tem retrospecto de destaque contra a Chapecoense na Arena Condá

Nesta quarta-feira, o Corinthians visita a Chapecoense, às 19h15, em partida atrasada da 21ª rodada. Vivendo boa fase na competição, o Timão entrou no G4 e agora busca se aproximar dos primeiros colocados. Desde que a equipe catarinense chegou na Série A, o Alvinegro mantém bom retrospecto jogando na Arena Condá.

O primeiro jogo entre os dois times aconteceu em 2014. Em seis anos, foram sete partidas no estádio da Chape, com cinco vitórias do Timão e apenas duas derrotas. Nesses confrontos, os paulistas marcaram nove gols e foram vazados quatro vezes. Alguns desses duelos, inclusive, foram marcantes para o clube do Parque São Jorge.

Em 2015, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, a equipe derrotou a Chapecoense por 3 a 1, na Arena Condá. Elias, Jadson e Vagner Love marcaram para o Timão, enquanto Bruno Rangel fez o único dos mandantes. Já em 2017, ano que também terminou em titulo brasileiro para o Alvinegro, Jô marcou aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 aos paulistas.

Pela Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou a Chapecoense em 2018 e 2019. No ano passado, depois de vencer por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe comandada por Osmar Loss repetiu o placar em Santa Catarina, com gol de Jadson. Já neste ano, o Timão tropeçou jogando fora de casa, perdendo por 1 a 0, mas na volta derrotou a Chape por 2 a 0, em São Paulo.

Para efeito de comparação, o São Paulo soma três derrotas, um empate e uma vitória contra a Chapecoense fora de casa. Já o Palmeiras foi derrotado pelos catarinenses quatro vezes, empatou um jogo e venceu outro. Por fim, o Santos tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas na Arena Condá.

Neste momento, o Corinthians ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados. Enquanto isso, a Chapecoense é a lanterna, com apenas 15 pontos.