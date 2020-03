Corinthians tem finalizações de fora da área como um dos problemas pré-paralisação

Durante a paralisação das competições oficias devido à pandemia do novo coronavírus, o técnico Tiago Nunes terá tempo para pensar em como corrigir algumas falhas no Corinthians. E uma das correções a serem feitas no Timão é relacionada às finalizações de fora da área.

Ao todo, a equipe alvinegra tem 12 gols marcados no Campeonato Paulista, todos de dentro da área. Até agora, foram apenas três tentos de fora da grande área em 2020, sendo dois pela Copa da Flórida e um pela Copa Libertadores. Todos foram de autoria do meia Luan.

Segundo dados do Footstats, o Corinthians finalizou 142 vezes na competição estadual. Desse número, 56 foram de fora da área, com 18 chutes certos e 38 errados, gerando um aproveitamento de apenas 32,1%

No Paulistão, os três primeiros colocados da classificação geral (Santo André, Palmeiras e São Paulo, nessa ordem) marcaram pelo menos uma vez de longe. Além do Timão, os únicos times que ainda não balançaram as redes após finalizações de longa distância são Bragantino, Ferroviária, Novorizontino e Botafogo-SP. Os três últimos, assim como o Alvinegro, no momento estão fora da zona de classificação para o mata-mata.

O Corinthians atualmente é o lanterna do Grupo D, com 11 pontos conquistados em dez partidas disputadas. Como medida de prevenção à disseminação do Covid-19, o elenco alvinegro foi liberado das atividades no clube por tempo indeterminado.