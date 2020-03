Corinthians tem campanha semelhante à da eliminação no Paulista de 2014

O Corinthians vive situação difícil no Campeonato Paulista. Lanterna do Grupo D, o Timão corre o risco de ser eliminado logo na primeira fase, ficando de fora do mata-mata. Para piorar, a equipe alvinegra tem campanha semelhante à do Paulistão de 2014, quando o time também caiu na fase de grupos.

No momento, o Corinthians soma dez pontos em nove partidas disputas, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Já em 2014, com o mesmo número de jogos, o Timão tinha um ponto a mais, três triunfos, dois empates e quatro derrotas.

No entanto, o formato da competição estadual era diferente. Na ocasião, a primeira fase do torneio era composta por quatro grupos de cinco times cada, com 15 rodadas disputadas. Então, se os alvinegros tinham mais seis partidas para reverter a situação, agora são apenas mais três jogos para buscar a classificação.

Mesmo com o bom tempo para se recuperar, o Timão, então comandado por Mano Menezes, acabou eliminado na fase de grupos do Paulistão de 2014. O Grupo B terminou com o time da capital na terceira posição com 24 pontos, quatro a menos que o segundo colocado Ituano.

Agora, o Corinthians volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), quando enfrenta justamente o Ituano, na Arena de Itaquera. Os comandados de Tiago Nunes buscam o resultado positivo após quatros jogos seguidos sem vitória.