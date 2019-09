Corinthians tem a chance de alcançar marca inédita na história do clube

A temporada 2019 pode ficar marcada na história do Corinthians de maneira inédita. A equipe de Fábio Carille já ergueu a taça do Campeonato Paulista e segue viva em duas competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Isso dá ao Corinthians a chance de conquistar três títulos no mesmo ano pela primeira vez.

O clube do Parque São Jorge conseguiu dois títulos na mesma temporada em 2017, 2013, 2012, 2009, 2002, 1999, 1995, 1954 e 1953. Em nenhuma das nove oportunidades, o Timão chegou à terceira conquista antes do Réveillon.

Mais do que uma simples possibilidade, a atual temporada tem apresentado um Corinthians com fome de troféus. O time está na semifinal da Copa Sul-Americana, a duas partidas de uma final em jogo único.

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a terceira colocação, a cinco pontos dos líderes Flamengo e Santos a duas rodadas do fim do primeiro turno.

“Estamos na nossa caminhada, muita coisa para acontecer. Lembro que em 2017 a gente virou o turno com 14 pontos de diferença para o segundo e ali na fase final meio que enroscou, a gente chegou a ficar 13 pontos do Santos. Tem muita coisa para acontecer. A gente está na briga, sim”, afirmou Fábio Carille, logo após a vitória sobre o Atlético-MG.

Confira a lista dos principais títulos do Corinthians em ordem cronológica:

1914 – Campeonato Paulista (1º)

1916 – Campeonato Paulista (2º)

1922 – Campeonato Paulista (3º)

1923 – Campeonato Paulista (4º)

1924 – Campeonato Paulista (5º)

1928 – Campeonato Paulista (6º)

1929 – Campeonato Paulista (7º)

1930 – Campeonato Paulista (8º)

1937 – Campeonato Paulista (9º)

1938 – Campeonato Paulista (10º)

1939 – Campeonato Paulista (11º)

1941 – Campeonato Paulista (12º)

1950 – Torneio Rio-São Paulo (1º)

1951 – Campeonato Paulista (13º)

1952 – Campeonato Paulista (14º)

1953 – Torneio Rio-São Paulo (2º)

1953 – Pequena Taça do Mundo

1954 – Torneio Rio-São Paulo (3º)

1954 – Campeonato Paulista (15º)

1966 – Torneio Rio-São Paulo (4º)

1977 – Campeonato Paulista (16º)

1979 – Campeonato Paulista (17º)

1982 – Campeonato Paulista (18º)

1983 – Campeonato Paulista (19º)

1988 – Campeonato Paulista (20º)

1990 – Campeonato Brasileiro (1º)

1991 – Supercopa do Brasil (1º)

1995 – Copa do Brasil (1º)

1995 – Campeonato Paulista (21º)

1997 – Campeonato Paulista (22º)

1998 – Campeonato Brasileiro (2º)

1999 – Campeonato Paulista (23º)

1999 – Campeonato Brasileiro (3º)

2000 – Mundial de Clubes (1º)

2001 – Campeonato Paulista (24º)

2002 – Torneio Rio-São Paulo (5º)

2002 – Copa do Brasil (2º)

2003 – Campeonato Paulista (25º)

2005 – Campeonato Brasileiro (4º)

2008 – Campeonato Brasileiro – Série B (1º)

2009 – Campeonato Paulista (26º)

2009 – Copa do Brasil (3º)

2011 – Campeonato Brasileiro (5º)

2012 – Libertadores da América (1º)

2012 – Mundial de Clubes (2º)

2013 – Campeonato Paulista (27º)

2013 – Recopa Sul-Americana (1º)

2015 – Campeonato Brasileiro (6º)

2017 – Campeonato Paulista (28º)

2017 – Campeonato Brasileiro (7º)

2018 – Campeonato Paulista (29º)

2019 – Campeonato Paulista (30º)