Corinthians se reapresenta no CT de olho na Copa Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória para cima do Athletico-PR, no domingo, por 2 a 0. Depois do triunfo na Arena da Baixada, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, os comandados de Fábio Carille viram a chave e passam a focar na Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira, o Timão enfrenta o Deportivo Lara pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado ás 19h15 (horário de Brasília), na Arena de Itaquera.

No centro de treinamentos do Corinthians, os atletas que iniciaram o confronto diante do Athletico-PR ficaram reservados para recuperação física.

Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Timão se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando a preparação para as partidas contra Dep. Lara e São Paulo, esta semana, na @A_Corinthians. 📷 Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/5kzxI5a7Vp — Corinthians (@Corinthians) 20 de maio de 2019

Por outro lado, o restante do grupo corintiano treinou no gramado do CT Joaquim Grava e realizou uma atividade em campo reduzido.

O Corinthians volta aos treinamentos nesta terça-feira, às 09h30 (horário de Brasília), em atividade aberta para a imprensa.

