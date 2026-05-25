Corinthians se reapresenta e inicia preparação para jogo contra Platense

Nesta segunda-feira, o Corinthians iniciou a preparação para enfrentar o Platense, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Fala, Diniz! 🎙️ Nosso comandante destacou a dedicação de Zakaria, autor de um golaço na noite de ontem! ⚽#VaiCorinthians pic.twitter.com/vRUOeGoQzV — Corinthians (@Corinthians) May 25, 2026

Como foi o treino?

O elenco se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e foi dividido em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra o Atlético-MG realizaram trabalhos regenerativos na parte interna, enquanto o restante treinou no gramado, acompanhados dos jogadores da base.

Os atletas que foram a campo iniciaram com aquecimento e, na sequência, o técnico Fernando Diniz promoveu uma atividade coletiva.

O elenco do Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

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Já garantido na primeira posição do Grupo E, o Corinthians busca a vitória para ter uma das melhores campanhas na primeira fase. Com 11 pontos, o Timão tem a quinta melhor pontuação geral do torneio, atrás apenas de Flamengo, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Mirassol.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Platense

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)