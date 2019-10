Corinthians se reapresenta com novidades e já trabalha de olho no CSA

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava já de olho no duelo contra o CSA, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille trabalhou a parte tática de sua equipe em cima da ideia de jogo do adversário desta quarta-feira. Enquanto isso, outra parte do elenco corintiano trabalhou em campo reduzido e aprimorou as finalizações.

Carille não terá à disposição os atacantes Vagner Love, com dores na coxa direita, e Mauro Boselli, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral-direito Fagner volta ao time titular depois de ficar ausente no clássico contra o Santos, também pelo terceiro amarelo.

Como novidade no treino desta segunda-feira, Everaldo voltou a participar da atividade com o grupo. O jogador se recupera de uma lesão no púbis e está em fase de transição para o campo. Quem também esteve presente no treinamento foi a promessa da base Fabrício Oya, que retornou de empréstimo do São Bento.

O Corinthians viaja ainda nesta segunda-feira para Alagoas, onde encara o CSA, às 21h30 desta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé.