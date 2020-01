Corinthians se reapresenta após empate com o Mirassol

O Corinthians se reapresentou, nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava depois do empate em 1 a 1 com o Mirassol. Os comandados de Tiago nunes iniciaram os trabalhos visando o duelo contra a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

A atividade, fechada para a imprensa, contou apenas com aqueles que não atuaram contra o Mirassol. Enquanto isso, quem entrou em campo no último domingo ficou na parte interna do CT, para um trabalho de recuperação física.

Tiago Nunes deu prioridade para os trabalhos de enfrentamento em campo reduzido. O objetivo foi colocar uma alta carga de intensidade, para nivelar a parte física entre reservas e titulares.

O Corinthians volta aos trabalhos nesta terça-feira, com treinos em dois períodos. Na parte da manhã, novamente apenas os reservas vão a campo. Depois disso, à tarde, a atividade terá a participação de todo o grupo.

Depois de ficar no empate com o Mirassol, o Timão encara agora a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe lidera o Grupo D com quatro pontos, à frente de Guarani, Red Bull Bragantino e Ferroviária.

