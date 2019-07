Corinthians se prepara para pegar o Flamengo em duelo de forças opostas

Passada a vitória por 1 a 0 sobre o CSA, o Corinthians agora tem a missão de embalar no Campeonato Brasileiro. Mas, a próxima tarefa do Timão não será nada fácil. No domingo, às 16h (de Brasília), a equipe comandada pelo técnico Fabio Carille terá pela frente ninguém mais, ninguém menos que o Flamengo, um dos favoritos ao título nacional.

A partida que acontecerá em Itaquera marcará o confronto entre o melhor ataque e a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já marcou 21 gols na competição, goleando o Goiás por 6 a 1 na última rodada. Já o Timão sofreu apenas cinco gols e está atrás somente do Palmeiras, que foi vazado três vezes.

Apesar da supremacia ofensiva e defensiva de Flamengo e Corinthians, respectivamente, ambas as equipes também têm problemas que precisam ser ajustados. O Rubro-Negro carioca ainda busca uma estabilidade na zaga, setor que passou a ser a principal dor de cabeça dos torcedores nos últimos tempos, mas que melhorou com a chegada de Rodrigo Caio. Já pelo lado do Timão, o ataque é o ponto a ser trabalhado por Fabio Carille.

“Meu problema não estava no sistema defensivo. O setor que estava mais funcionando era o defensivo, precisamos crescer lá na frente, mas um jogador que conhece a casa, campeão dentro do clube, de Seleção, vai acrescentar bastante. Mas esse setor não é o nosso problema, buscamos melhorar os outros setores”, disse Carille ao avaliar o retorno de Gil, deixando claro que sua preocupação não está na defesa.

Neste ano, os dois times mais populares do Brasil se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo acabou levando a melhor, vencendo o Corinthians no jogo de ida e também na volta, em ambas oportunidades por 1 a 0.

“Time apontado como favorito, um clássico em que todos querem estar em campo, jogar. A gente sabe que todo jogo do Campeonato Brasileiro é um jogo importante, jogaremos em casa, vamos em busca do nosso objetivo, que é a conquista dos três pontos”, afirmou Vagner Love, que reencontrará o time do seu coração.