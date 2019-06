Corinthians se empolga com lance de Pedrinho pela Seleção Olímpica

O Corinthians se empolgou com um lance de habilidade Pedrinho pela Seleção Olímpica, que disputa o Torneio Maurice Revelló, antigo Torneio de Toulon, na França. Por meio do seu Twitter, o clube publicou um vídeo exaltando uma sequência de três chapéus do meia, titular da equipe do técnico André Jardine, durante a goleada por 4 a 0 sobre os donos da casa, na tarde desta quarta-feira.

“Pedrinho, do Corinthians, abre chapelaria com a camisa da seleção e deixa franceses tontos em Toulon”, disse a publicação, com figurinhas de chapéu e hashtags de apoio ao Corinthians e ao Brasil. Nos comentários, a torcida mostrou-se contente por ver a habilidade do atleta de 21 anos.

Armador central da equipe, Pedrinho ainda quase fez um gol ao driblar o goleiro em contra-ataque, mas viu o zagueiro adversário tirar em cima da linha. Ele acabou substituído na metade do segundo tempo pelo também corintiano Mateus Vital, que fechou o placar ao completar cruzamento chutando uma bola de chapa, no canto direito baixo do goleiro.

Os dois e o restante do elenco nacional ainda têm pela frente um duelo contra o Catar para fechar a fase de grupos da competição. Praticamente classificado para as semifinais, o time brasileiro fica em território francês até o dia 15 de junho para a disputa do torneio.