Corinthians renova contrato do jovem atacante Janderson

O Corinthians acertou a renovação de contrato com o jovem atacante Janderson, cria das categorias de base do clube e que aos poucos tem recebido oportunidades na equipe principal.

O antigo vínculo iria até o fim de 2022. Agora, clube e jogador estão ligados até dezembro de 2023. O registro já foi feito no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Janderson chamou atenção da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano e, em seguida, foi promovido ao profissional. Aos 20 anos, o atacante tem intercalado entre convocações para jogos com Fábio Carille e partidas pelo Sub-20 do Timão para manter o ritmo de jogo.

Janderson, aliás, pode ser importante para a partida de domingo, contra o Fluminense, em Brasília. Isso porque Clayson está suspenso e Everaldo machucado. O garoto não deve ser titular, mas será a única opção no banco de reservas com característica semelhante aos desfalques.