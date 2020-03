Corinthians relembra vitória que deu liderança do grupo no título da Libertadores

Há exatos oito anos, o Corinthians conquistava uma importantíssima vitória na campanha que terminou no título inédito da Copa Libertadores. No dia 21 de março de 2012, o Timão batia o Cruz Azul por 1 a 0 e assumia a liderança de seu grupo. Neste sábado, através das redes sociais, o clube relembrou esse momento marcante.

Em sua conta oficial, o Corinthians publicou o gol de Danilo, que completou o cruzamento de Alex para balançar a rede. A simples publicação foi o bastante para os torcedores matarem saudade da campanha histórica do Timão.

Oito anos atrás o ídolo Danilo marcou de cabeça e deu a vitória para o Timão na partida contra o Cruz Azul-MEX por 1 a 0 pela 4ª rodada da fase de grupos da @LibertadoresBR. O gol fez o Timão liderar a chave a partir dali… e o resto é história!😎🏆 📺 TV Globo#VaiCorinthians pic.twitter.com/4TaXNzRomr — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) March 21, 2020

Na ocasião, o próprio Cruz Azul liderava o grupo com sete pontos, enquanto o Corinthians aparecia no segundo lugar com cinco. O jogo era válido pela quarta rodada, e a simples vitória foi o necessário para o Alvinegro roubar a liderança dos mexicanos.

O Corinthians foi a campo para aquela partida com: Júlio César; Edenílson, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Jorge Henrique e Liedson.

Antes desta partida, o Corinthians havia empatado com Deportivo Táchira-VEN e o Cruz Azul e vencido o Nacional-PAR. Depois que assumiu a liderança, o Timão embalou e emplacou mais duas vitórias contra os venezuelanos e os paraguaios. Na sequência, o Timão passou por Emelec (oitavas), Vasco (quartas) e Santos (semis) até chegar na histórica final contra o Boca Juniors e conquistar o título inédito da Libertadores.