Corinthians relaciona jogadores para jornada dupla no Sul

O elenco do Corinthians fez um treino fechado na tarde dessa terça-feira antes de embarcar para Chapecó. Nesta quarta, às 19h15, o desafio é contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.

Como o compromisso seguinte será diante do Grêmio, em Porto Alegre, no sábado, o clube não voltará a São Paulo entre as duas partidas. O Corinthians vai usar o Parque Esportivo da PUC, na capital Gaúcha, para se preparar.

Por isso, Jadson, mesmo suspenso do jogo contra a Chape, entrou na lista de relacionados e viajou com o grupo. O camisa 10 deve ficar no banco de reservas frente ao Tricolor.

A novidade é Vagner Love, que cumpriu suspensão na vitória do último domingo, contra o Vasco. Titular absoluto, como adiantado por Fábio Carille, o camisa 9 pode voltar na vaga de Mauro Boselli ou Clayson.

O Corinthians pode se igualar ao Santos com 41 pontos, na terceira colocação, em caso de vitória. Apesar do mistério do treinador corintiano, a tendência é de um time com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro; Pedrinho, Sornoza e Clayson (Love), Vagner Love (Boselli).

Confira a lista de relacionados do Corinthians para os dois próximos jogos:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ramiro e Ralf

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love