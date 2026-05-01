Corinthians registra déficit de quase R$ 100 milhões no primeiro bimestre de 2026; veja detalhes

O Corinthians começou o ano de 2026 com déficit de R$ 93,6 milhões no primeiro bimestre. O resultado, divulgado na última quinta-feira nos balancetes de janeiro e fevereiro do clube, mostram uma dívida maior do que a prevista para o período de janeiro e fevereiro, no valor de R$ 60,5 milhões.

O clube apontou dois fatores como os principais responsáveis pelo prejuízo 55,7% maior que o estimado. Primeiro, o pagamento das premiações ao jogadores do elenco após a conquista da Copa do Brasil em dezembro de 2025, mas processados em janeiro deste ano. O outro responsável foi o pagamento dos tributos na quitação da dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres, o que garantiu a derrubada do transfer ban da Fifa.

Somadas, as duas despesas forçaram o Corinthians a desembolsar R$ 38,6 milhões para o pagamento dos itens não recorrentes.

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Receita no primeiro bimestre

Os balancetes mostram uma receita operacional bruta de R$ 143,6 milhões. As fontes de renda do clube em janeiro e fevereiro foram: Direitos de Transmissão, Patrocínios e Publicidade, Matchday (Bilheteria + Programa Fiel Torcedor), Comerciais e Licenciamentos, Premiações Esportivas, Sócios e Mensalidades, além de outras receitas Operacionais.

Segundo os dados divulgados nos documentos, as publicidades e os patrocínios renderam ao clube o maior valor em dinheiro, com cerca de R$ 64 milhões.

Já com relação às despesas, o clube registrou R$ 132,5 milhões de custos e despesas operacionais. A maior parte ficou por conta dos gastos pessoais: R$ 101,077 milhões. Tais despesas incluem salários, direitos de imagem, tributos trabalhistas e premiações devidas aos jogadores e estafe.

Com cessões e empréstimos de jogadores, o Timão arrecadou R$ 1,6 milhão. No entanto, precisou gastar R$ 6,4 milhões em operações envolvendo direitos de atletas.

O orçamento do Corinthians para 2026, vale lembrar, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube em votação realizada em dezembro do ano passado. 139 conselheiros, entre vitalícios e trienais, compareceram à reunião, e dez deles se posicionaram contra a aprovação do documento.