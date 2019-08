Corinthians recusou proposta de R$22 milhões por Gustagol, diz jornalista italiano

Destaque do Corinthians no início do ano, o atacante Gustavo, conhecido como Gustagol, caiu de rendimento ao longo da temporada e hoje amarga o banco de reservas do Timão. Um dos favoritos a deixar o clube, o jogador teria recebido uma proposta do Bologna, da Itália.

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o mesmo que antecipou o interesse do Flamengo por Balotelli, o clube italiano teria oferecido 5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) por Gustavo. O Corinthians, no entanto, teria recusado a proposta, exigindo um valor em torno de 8 milhões de euros (R$ 35,5 milhões) pelo jogador.

Na última terça-feira, o diretor Duílio Monteiro Alves havia admitido que jogadores podem deixar o clube ainda na atual janela de transferência. Em baixa, portanto, Gustagol pode ser uma boa fonte de renda para o caixa corintiano.

Gustavo tem contrato com o Corinthians até o final de 2020. O clube detém 45% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 55% são divididos entre Criciúma (35%) e Taboão da Serra (20%).