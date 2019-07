Corinthians recorda título de 1953 e provoca Palmeiras

O Corinthians recordou um de seus títulos nesta sexta-feira e aproveitou para alfinetar o rival Palmeiras. Em seu Twitter oficial, o Timão celebrou os 66 anos da conquista da Pequena Taça do Mundo, vencida na Venezuela em 1953.

Na publicação, o Corinthians relembrou o jogo do título diante do Barcelona. “Neste dia, em 1953, o Timão derrotava o Barcelona-ESP por 3 a 2, com dois gols de Luizinho – o Pequeno Polegar -, e conquistava o 🏆 da Pequena Taça do Mundo”.

Em seguida, o clube provocou o Palmeiras. “Apesar da conquista, HISTÓRICA, o estagiário sabe que o Coringão é Bicampeão Mundial”. A provocação se refere ao título palmeirense na Copa Rio em 1951 diante da Juventus-ITA. O título não é reconhecido oficialmente pela Fifa e divide opiniões dentro da própria entidade.

Na Pequena Taça do Mundo, o Corinthians enfrentou Barcelona, Roma e a seleção de Caracas-VEN em dois turnos. O Timão venceu os seis jogos do torneio, conquistando o título antecipadamente na quarta partida, diante do clube catalão.