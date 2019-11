Corinthians provoca São Paulo por aniversário de goleada por 6 a 1

No dia 22 de novembro de 2015, o Corinthians aplicava uma das mais emblemáticas goleadas de sua história em cima do São Paulo. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão fez 6 a 1 em um dos seus grandes rivais, em jogo marcado pela celebração do hexacampeonato nacional.

Depois de empatar com o Vasco e garantir seu sexto título nacional em São Januário, o Alvinegro encontrou o Tricolor paulista com Arena lotada para receber a taça. Em ritmo de comemoração, Tite, então técnico da equipe, mandou a campo um time alternativo, ainda assim, foi suficiente para garantir a festa dos quase 45 mil torcedores.

A data não passou em branco no Corinthians, que em sua conta oficial no Twitter, relembrou o placar com muita provação. Em um dos tuítes, o título era “Seis tão bem?”, fazendo menção ao resultado elástico.

Aproveitando, o clube ainda chamou a sexta-feira de “seista”.