Corinthians promove obras para melhorias nas entradas da Arena

O torcedor do Corinthians que for na Arena neste começo de temporada vai se deparar com novidades. O clube vai inaugurar novos pontos de acesso durante os primeiros jogos do Timão em Itaquera.

Enquanto o elenco tirava férias no fim da temporada passada, o clube iniciou obras nos portões de entrada ao estádio. A primeira entrega acontecerá já na estreia contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira, na ala Norte. O clube substituiu as antigas tendas por um abrigo mais seguro, onde ficarão as catracas de entrada.

“Será uma casa feita de alvenaria, fixa e coberta. Não será mais aquela tenda, que era complicado para os usuários principalmente em dias de chuva”, explicou Breno Felício, gerente administrativo da Arena Corinthians.

O setor Sul também receberá a mesma troca das tendas pelo novo abrigo, mas as obras tem previsão de dois meses até a conclusão. Ainda neste setor, a Arena fará melhorias no acesso da torcida visitante, que também terá cabines próprias.

Outra reforma que deve melhorar o fluxo dos torcedores ao estádio será no acesso desde o metrô. Uma nova escadaria está construída, para facilitar a chegada de quem vem da estação Corinthians-Itaquera. A previsão de entrega é para o dia 02 de fevereiro.

“Ela vai ficar pronta no segundo jogo. Hoje eles acabaram de instalar a parte metálica dela, então a torcida não vai mais precisar cruzar na frente do estacionamento coberto, aquele acesso vai ficar livre e o fluxo de veículos também ficará bem mais fácil”, explicou Breno.

O Corinthians volta a jogar na Arena nesta quinta-feira, às 21h30, quando encara o Botafogo-SP pela estreia do Campeonato Paulista.