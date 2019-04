Corinthians pode ter mudanças na base titular para encarar o Santos

O Corinthians pode ter algumas mudanças na base titular estabelecida nos últimos jogos para encarar a segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos, no estádio do Pacaembu, na próxima segunda-feira. A informação foi passada justamente pelo técnico Fábio Carille, reconhecendo que a maioria dos atletas que perderam para o Ceará, na Arena, estará em campo.

“Vai ser bem perto disso”, comentou o treinador, condicionando as mudanças ao que esperar da equipe do Santos. O Peixe, que atua na quinta-feira contra o Atlético-GO, na casa do adversário, deve contar com o apoio maciço da torcida no estádio municipal paulistano.

“Já estou discutindo algumas coisas, pode acontecer algumas mudanças em cima do que a gente imagina do Santos”, avaliou Carille, que preferiu manter os titulares no embate contra o Vozão acreditando que o tempo de descanso até a semifinal é mais do que necessário.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na entrevista pós-jogo, Carille citou nominalmente Ralf, Júnior Urso e Gustagol como atletas que sentiram um cansaço físico maior no segundo tempo, principalmente pelo fato de o Alvinegro ter atuado por cerca de meia hora com um jogador a menos depois da expulsão de Cássio.

Titulares já estabelecidos da equipe, Ralf e Urso dificilmente sairão em um momento de decisão. Gustagol, que não conseguiu balançar as redes desde o jogo de ida contra a Ferroviária, pode ser uma das alterações para encarar o Peixe.

Os jogadores, porém, não devem ficar sabendo disso em breve. O elenco está de folga na quinta-feira e se reapresenta na manhã de sexta-feira, iniciando a preparação para encarar o rival no começo da próxima semana.