Corinthians pode ter mais de 30 mil na Arena pelo 5º jogo seguido

Definitivamente, o Corinthians embalou na temporada 2019 depois de um início conturbado, com alguns tropeços. A equipe está há 13 jogos invicta, a um empate da final no Campeonato Paulista, classificada na Copa Sul-Americana e pode até perder por um gol para se garantir na quarta fase da Copa do Brasil.

E quem está acompanhando esse ritmo é a Fiel. Nessa quarta-feira, contra o Ceará, tudo leva a crer que o Timão receberá mais de 30 mil torcedores em sua Arena pelo quinto jogo seguido.

Até a noite da véspera do confronto decisivo, 28 mil ingressos já haviam sido comercializados de forma antecipada.

A última vez que o Corinthians não alcançou a marca mínima de 30 mil torcedores em seu estádio foi na vitória dramática em cima do Avenida-RS, pela fase anterior da Copa do Brasil. Na ocasião, 21.402 pessoas enfrentaram uma chuva torrencial, que alegou ruas envolta do estádio, para assistir a virada por 4 a 2.

De lá para cá, foram 41.404 pagantes no clássico com o Santos (empate por 0 a 0), 38.340 pagantes contra o Oeste (vitória por 1 a 0), 34.232 pagantes frente a Ferroviária (empate por 1 a 1 e vitória nos pênaltis por 4 a 3) e 39.919 pagantes no duelo de domingo com o Santos (vitória por 2 a 1).

O recorde da Arena Corinthians em 2019 é de 42.303, e foi registrado no triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo, pela primeira fase do Campeonato Paulista.