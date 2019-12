Com três títulos estaduais, Tiago Nunes pode entrar na história do Corinthians no Paulistão

Atual tricampeão do Campeonato Paulista, o Corinthians pode igualar um recorde de mais de um século, justamente com o comando de Tiago Nunes. Caso levante o caneco na temporada 2020, o Timão será o segundo time da história do torneio a vencer quatro vezes seguidas.

O Timão igualaria sequência embalada pelo Paulistano, campeão em 1916, 1917, 1918 e 1919, quando a disputa estadual ainda era comandada pela Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA), que organizou a competição de 1913 a 1936.

Curiosamente, Tiago Nunes vai atrás de seu quarto título estadual, mas que não será consecutivo. Em 2009, faturou em Mato Grosso, pelo Luverdense, como auxiliar do técnico Tarcísio Pugliesi. No ano seguinte, já na função de treinador, ganhou no Acre, pelo Rio Branco. No ano passado, levou o troféu do Paranaense, com o Athletico-PR.

É a segunda oportunidade que o Corinthians pode chegar ao feito histórico. Em 1937, 1938 e 1939, o Corinthians foi o campeão paulista, mas em 1940, na inauguração do estádio do Pacaembu, o Palestra Itália foi o vencedor, batendo a Portuguesa na decisão.

O Santos foi o último que teve a oportunidade de chegar ao tetracampeonato. De 2010 a 2012, o Peixe ficou com o primeiro lugar e até chegou a final em 2013, mas justamente o Timão, na época o atual campeão mundial, venceu a finalíssima.

Detentor de 30 canecos, o Corinthians é o maior vencedor do Campeonato Paulista, seguido por Palmeiras e Santos, ambos com 22.