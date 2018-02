Corinthians oficializa contratação de zagueiro Marllon, da Ponte Preta

Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou a contratação de seu mais novo reforço. Trata-se do zagueiro Marllon, que estava na Ponte Preta e assinou um vínculo de quatro temporadas com o Alvinegro. Pertencente ao Cianorte, o jogador de 25 anos agora tem 50% de seus direitos econômicos ligados ao time paulista.

“Torcida do Corinthians, estamos juntos. Estou muito feliz e muito motivado para vestir essa camisa”, declarou o atleta, logo após assinar o contrato.

Revelado pelo Cruzeiro, Marllon acumula passagens por diversos clubes brasileiros, dentre os quais estão Santa Cruz, Flamengo e Atlético-GO. Pelo time carioca, se sagrou campeão da Copa São Paulo de futebol Júnior em 2011, enquanto pelo goianiense foi eleito melhor zagueiro da Série B do Campeonato Brasileiro na campanha do título em 2016.

Este é o nono reforço do Timão para a temporada. Além do defensor, o clube realizou as contratações do também zagueiro Henrique, do lateral Juninho Capixaba, dos volantes Ralf e Renê Júnior, do meia Matheus Vital e dos atacantes Emerson Sheik, Matheus e Júnior Dutra. A diretoria alvinegra ainda busca um centroavante no mercado.