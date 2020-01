Corinthians oficializa a contratação de Davó por quatro temporadas

O Corinthians confirmou, na tarde deste domingo, a contratação do jovem Matheus Davó, ex-atacante do Guarani. Aos 20 anos, o jogador é mais um reforço para o elenco que, em 2020, será comandado por Tiago Nunes. O contrato assinado com o Timão é válido até o final de 2023.

Agenciado pela Elenko Sports, empresa de Fernando Garcia, irmão de Paulo Garcia, conselheiro e candidato a presidência do clube em outras oportunidades, Davó chamou atenção pelo Guarani, ainda na Copa São Paulo de Futebol Jr de 2019.

Depois de se destacar no torneio de base, o atacante foi integrado ao elenco profissional no ano passado. Foram 30 jogos com a camisa do Bugre, com apenas três gols marcados.

O jogador já havia se despedido do clube campineiro através de suas redes sociais. Na última semana, ele realizou atividades no CT Joaquim Grava e embarcou para os Estados Unidos junto com o elenco corintiano para a disputa da Copa Flórida.

Além de Matheus Davó, o Corinthians anunciou, nos últimos dias, as contratações do volante Cantillo, do meia Luan e do lateral-esquerdo Sidcley.