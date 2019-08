Corinthians não venceu sem Cássio em 2019; goleiro da base pode atuar

O Corinthians precisará superar a ausência de Cássio para vencer o Botafogo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro recebeu o cartão amarelo diante do Internacional, no último domingo, e está suspenso. Sem o camisa 12, o Timão não venceu em 2019.

O Corinthians esteve sem o ídolo na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense (Copa do Brasil), empate em 0 a 0 com Cruzeiro e revés por 1 a 0 diante do Santos (Brasileirão).

E para piorar a situação, Walter, reposição imediata, é dúvida por causa de lombalgia. Caíque França, o terceiro goleiro, pode fazer a primeira partida oficial em 2019.

Após o 0 a 0 no Beira-Rio, o Timão é o sexto colocado do Nacional, com 24 pontos e na zona de classificação para a Libertadores da América em 2020.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com