Corinthians não tem plano B, mas vai atrás opção caso não acerte com Michael

O Corinthians sabe da dificuldade, mas ainda não desistiu em contratar Michael. E o principal motivo para a insistência e paciência da diretoria alvinegra se dá pela falta de opção no mercado.

A Gazeta Esportiva apurou que o clube não tem um plano B definido. A percepção é de que dificilmente o clube vai conseguir encontrar algum jogador com perfil parecido no Brasil.

Trazer um gringo tomaria mais tempo de negociação e poderia refletir em um período de adaptação maior ao jogador em um momento que a equipe precisa de alguém pronto para assumir a titularidade.

Por ora, o Corinthians tem Janderson e Everaldo para jogar nas pontas. Clayson foi vendido ao Bahia. O cenário deixa claro, tanto para a comissão técnica quanto para a diretoria alvinegra, de que reforçar o setor é a prioridade agora.

A proposta do Corinthians por Michael é de 5 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões, mais três jogadores que poderiam ser envolvidos, por 50% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos. O Goiás faz jogo duro e também tem uma oferta do Flamengo pela revelação do Campeonato Brasileiro de 2019.