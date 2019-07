Corinthians mantém vivo desejo em contratar ex-atacante do Palmeiras

O Corinthians insiste em ter Roger Guedes. As conversas haviam esfriado após uma consulta inicial há alguns meses, mas a indefinição do futuro do atacante e a intenção persistente de Fábio Carille em contar com o atleta fizeram o clube de Itaquera voltar ao negócio.

Roger Guedes pertence ao Shandong Luneng, ex-time do zagueiro Gil, que está prestes a consumar seu retorno ao Timão. Guedes foi contratado no ano passado por aproximadamente 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões na ocasião) e assinou vínculo com validade até 2021.

Devido ao número excedente de estrangeiros no clube chinês, Guedes não foi relacionado para várias partidas, inclusive sequer foi inscrito na última edição da Liga dos Campeões da Ásia.

O Shandong aceita liberar o atleta por empréstimo, mas, quer uma compensação financeira e não abre mão da cláusula que fixa o valor de uma futura compra por parte do clube que topar levar o atleta nesse momento.

O empresário de Roger Guedes é o mesmo de Fábio Carille, Paulo Pitombeira. O agente já conversou com dirigentes ligados a Santos, São Paulo e Flamengo, mas, nenhum dos interesses se viabilizou. O último a sair de cena foi o Porto, que nas últimas semanas parecia ser o clube mais próximo de um acordo.

A ausência de uma definição com a ‘concorrência’ animou o técnico do Corinthians, que chegou a citar o atacante em entrevista coletiva na sexta-feira como dono de uma das características que lhe falta no elenco alvinegro.

A grande questão é Roger Guedes aceitar reduzir sua pedida. Além de um acerto com os chineses, o que por si só já não é tarefa das mais fáceis, o Corinthians não concorda em pagar os cerca de R$ 800 mil mensais que o ex-atleta de Palmeiras e Atlético-MG recebe atualmente na China.