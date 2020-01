Corinthians leva empate no fim, mas confirma liderança do grupo na Copinha

Nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com a Francana. Já classificado, o Timão saiu na frente, mas levou o gol de empate nos minutos finais.

Apesar do resultado, o Timão termina na liderança do Grupo 11 com sete pontos. O empate já nos acréscimos deu à Francana a classificação inédita, como segunda colocada do grupo. A chave ainda teve os eliminados Fluminense-PI na terceira colocação e o Retrô Brasil na lanterna.

Como terminou na liderança, o Timão permanece em Franca e encara o Cuiabá, que terminou em segundo lugar no Grupo 12, na próxima fase. Já a Francana encara o Juventude.

O jogo

Já classificado, o Timão foi com uma formação diferente em campo. E se alguém esperava tranquilidade para os alvinegros, se enganou. A Francana fez jogo duro e equilibrou as disputas no Lancha Filho.

A primeira boa chance veio justamente com o time da cidade sede, só aos 30 mintuos, com a finalização do zagueiro Alemão de fora da área. O goleiro Guilherme precisou trabalhar para mandar a bola em escanteio.

O Corinthians chegou com perigo em duas oportunidades, mas em ambas o goleiro Marcus salvou a Francana. Primeiro, na cobrança de falta de Vitinho, aos 35 minutos, e depois na finalização de Richard, já aos 46.

Na volta do intervalo, o Corinthians encontrava dificuldades para furar a retranca da Francana. Dessa forma, só conseguiu abrir o placar através da bola parada, ponto forte da equipe nesta Copinha. Aos 25 minutos, Sandoval subiu no segundo andar para tocar de cabeça e abrir o placar para o Timão.

A Francana precisava ao menos do empate para conseguir a classificação. Em desvantagem no placar, o time da cidade sede até tentou criar oportunidades para igualar a partida, mas pecava nas finalizações.

Até que aos 46 minutos, Leonardo cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e morreu dentro da meta, para empatar o jogo antes do apito final.