Corinthians lança terceira camisa em homenagem às invasões da Fiel

Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians apresentou o seu terceiro uniforme para a temporada. A nova camisa faz referência às invasões promovidas pela Fiel no Campeonato Brasileiro de 1976 e nos mundias de 2000 e 2012. Nas duas primeiras ocasiões, milhares de corintianos estiveram no Rio de Janeiro, enquanto a mais recente ocorreu no Japão.

Na parte da frente, a camisa tem um fundo preto e traz imagens na cor branca que remetem aos torcedores nos estádios. Já nas costas, apenas as mangas são estampadas. Além disso, os torcedores poderão customizar os uniformes com patches referentes às invasões e a títulos do futebol feminino.

O novo uniforme não é o único que homenageia a torcida corintiana, afinal, a atual segunda camisa do Timão faz homenagem aos 50 anos da Gaviões da Fiel.

Sobre as homenagens à torcida, o superintendente de Marketing do Corinthians, Caio Campos, afirma:“A torcida é nosso maior patrimônio e ter essa referência às invasões estampada em nosso manto é uma forma de agradecer a energia e o apoio que recebemos toda vez que o Corinthians joga, seja como mandante ou visitante”.

A estreia do novo uniforme já ocorre no próximo sábado, no jogo diante do Ceará na Arena Corinthians. A partida está marcada para as 11h (de Brasília).