Corinthians lança segunda camisa com “provocação” ao Atlético-MG

A nova segunda camisa do Corinthians foi lançada nesta quinta-feira de forma oficial pela fornecedora de material esportivo do clube. Os jogadores vestiram o uniforme listrado em preto e branco após o empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, para comemorar a conquista do hexacampeonato brasileiro. Bordado em dourado, na barra inferior da camisa, estava presente uma frase que pode ser interpretada como uma sútil provocação ao vice-líder Atlético-MG: “Fala pouco e joga muito”.

No Twitter, o Timão publicou uma imagem de Elias com o dedo indicador em frente à boca. “Aqui ninguém grita gol antes do gol. Ninguém comemora antes do título. Ninguém muda a atitude na reta final. Aqui é Corinthians”, dizem os dizeres da montagem. Ao clicar no link postado, o torcedor se depara com uma foto de Gil, Elias, Malcom e Love pedindo silêncio na página oficial da campanha. “A gente jogou quieto o ano inteiro e deixou os outros falarem. Agora está chegando a hora de gritar. Como um bando de loucos. Para calar todos os corneteiros de uma vez só”.

Os slogans publicitários remetem às constantes reclamações contra a arbitragem feitas pelo Atlético-MG durante o Brasileirão. Dirigentes, jogadores e o técnico Levir Culpi insinuaram diversas vezes que o Corinthians vinha sendo beneficiado por erros dos juízes nas partidas da competição. Nesta quinta-feira, após perder por 4 a 2 para o São Paulo, no Morumbi, Levir disse que mantém sua opinião sobre o assunto, mas negou que as falhas tenham tirado os méritos do hexacampeonato corintiano.

“Claro que sim [está manchado]. Aquilo já aconteceu, ninguém vai apagar. Na rodada passada, também tivemos problemas de arbitragem. E não foi só o Atlético-MG”, disse o comandante, antes de reconhecer a superioridade do rival. “Você acha que isso tira o brilho da conquista do Corinthians? É o time com o melhor técnico, o melhor ataque, a melhor defesa. E venceu o Atlético-MG duas vezes”, declarou.

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, também aproveitou a conquista do título brasileiro para provocar os adversários. O mandatário disse que não se incomoda com as declarações sobre o favorecimento de árbitros porque elas geralmente “são feitas por quem está atrás” na tabela de classificação.