Corinthians lamenta a morte de José Mojica Marins, o Zé do Caixão

O Corinthians lamentou o falecimento do ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, conhecido pelo personagem Zé do Caixão. O cineasta, que era torcedor do clube alvinegro, morreu aos 83 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. A morte foi confirmada nesta quarta-feira por sua filha, a atriz Liz Marins.

Em suas redes sociais, o Timão publicou uma mensagem de pêsames aos familiares e amigos do ator. “O Corinthians lamenta a morte de um dos mais famosos cineastas do país, o corinthiano José Mojica Marins, conhecido popularmente como ‘Zé do Caixão’. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu o clube.

— Corinthians (@Corinthians) February 19, 2020

Mojica, que nunca escondeu sua torcida pelo Corinthians, foi um dos maiores nomes do gênero de terror no cinema nacional. A primeira aparição de seu personagem mais famoso, o Zé do Caixão, foi em “À meia-noite levarei sua alma”, filme de 1964.

José Mojica Marins nasceu no dia 13 de março de 1936, em São Paulo, e era filho dos artistas circenses Antonio André e Carmen Marins. Ele atuou em mais de 50 filmes e dirigiu 40 produções. O velório do cineasta será no Museu da Imagem e do Som (MIS), na capital paulista.