Corinthians intensifica preparação e conta com volta de atacante

O Corinthians deu continuidade na preparação para enfrentar o Ituano, no próximo domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava. A grande novidade foi a presença de Yony González, participando normalmente das atividades.

Os jogadores foram para campo com mais de uma hora de atraso. Antes do treinamento, os atletas acompanharam uma palestra sobre dopping.

Já dentro das quatro linhas, inicialmente foi realizado um aquecimento, que contou com a presença do meia-atacante Ramiro. O camisa 8 teve uma estiramento no ligamento colateral medial na terceira rodada do Paulistão, e desde então, sequer tinha ido ao campo com o restante do plantel. Contudo, ao fim do aquecimento, o jogador foi para um trabalho separado.

Com os atletas prontos, Tiago Nunes dividiu o grupo em dois. Na primeira parte, foi comandado um treino em campo reduzido. Logo depois, os jogadores do setor ofensivo, fizeram jogadas de ultrapassagem, cruzamento e finalização, enquanto os defensores continuaram no campo reduzido, com pequenos gols distribuídos.

Por fim, o comandante corintiano juntou todos e fez um pequeno jogo de ataque contra defesa e fundamentos de finalização, com destaque para Ederson, Luan, Cantillo e Fagner.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O colombiano Yony González participou de todas as etapas sem nenhuma restrição. O atacante não treinou em alguns dias da última semana e sequer foi relacionado para o jogo contra o Novorizontino do último final de semana. A tendência é que Tiago Nunes possa contar com o jogador de 25 anos diante do Ituano.

Na última colocação do grupo D do Paulistão, o Corinthians está pressionado pela classificação às quartas de final do estadual.