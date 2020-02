Corinthians inaugura “Desafio do Gigante” inspirado em Cássio na Arena

A Fiel terá uma nova atração em seu estádio a partir desta quarta-feira, quando o Corinthians recebe o Santo André, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Quem for acompanhar a partida na Arena, poderá inaugurar o “Desafio do Gigante”, uma interatividade inspirada no goleiro Cássio.

Localizada no quarto andar do prédio Oeste da Arena Corinthians, próxima ao portão D, a brincadeira consiste em uma sequência de dez chutes a gol. No centro da meta, aparece uma imagem do goleiro e ídolo corintiano. O objetivo é acertar a bola nos quadrantes indicados por um sinal de luz.

Para participar da atração, o torcedor terá que pagar R$ 30 (valor cheio). Para os torcedores que adquirirem o ingresso para o Tour Casa do Povo, o valor abaixa para R$ 20.

Nesta última modalidade, entretanto, é necessário apresentar o ticket na compra do ingresso para o Desafio. Fiel Torcedor também paga R$ 20, mediante apresentação de carteirinha e documento de identidade.

O Desafio do Gigante fica em funcionamento de quarta a domingo na Arena Corinthians, aberto também em dias de jogos. Quem participar, concorre a prêmios equivalentes ao número de acertos de chutes nos alvos indicados.

