Corinthians ganha concorrência de clube europeu por Cantillo, diz portal colombiano

O colombiano Víctor Cantillo, do Junior Barranquilla, é um dos principais alvos do Corinthians para a próxima temporada. No entanto, a equipe paulista pode ganhar um concorrente de peso na negociação pelo volante. Segundo o site Habla Deportes, o Porto, de Portugal, também está de olho no jogador de 26 anos.

Ainda de acordo com o veículo colombiano, Cantillo esteve na mira dos Dragões durante a última janela de transferências internacionais. Contudo, o time português optou por contratar o atacante Luis Díaz, também do Junior Barranquilla.

Na última semana, Julio Comesaña, treinador do clube colombiano, afirmou à Rádio Antena 2 que o volante deseja ser negociado. “Não estou tão a par disso, sei que há ofertas e ele é um jogador muito importante. Ele quer ir para outro mercado e dar um passo à frente, e isso nós não vamos impedir”, declarou.

A Gazeta Esportiva revelou com exclusividade o interesse do Corinthians em Cantillo, e também que o colombiano demonstra preferência em jogar pelo clube do Parque São Jorge. O Santos é outro que busca o volante, mas já viu o Junior Barranquilla recusar uma troca pelo atacante Uribe.

Victor Cantillo é tido na Colômbia como um dos melhores jogadores na atualidade, fez uma temporada de destaque em 2018 e chamou atenção de Tiago Nunes, novo técnico corintiano, durante as finais da Copa Sul-Americana, quando Tiago ainda comandava o Athletico Paranaense. O volante tem 1,80m, costuma atuar como segundo homem de meio de campo e suas principais características têm relação com bom passe e intensidade física.