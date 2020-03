Corinthians fecha sede social por tempo indeterminado

Após interromper as atividades da equipe profissional, o Corinthians anunciou que a partir da próxima quarta-feira (18), a sede social do clube, no Parque São Jorge, estará fechada. A medida se estenderá por tempo indeterminado e tem como objetivo a prevenção ao coronavírus.

Em nota oficial, o Corinthians publicou: “A medida segue determinação de um grupo médico do clube com objetivo de evitar o surgimento de pontos de transmissão e contágio, em consonância com a recomendação dos órgãos oficiais e com a portaria que regulamenta a lei 13.979/2020, que prevê medidas para o enfrentamento do surto de coronavírus”.

Corinthians fecha sua sede social, o Parque São Jorge, para associados. Leia mais: 👉 https://t.co/i71wr2MEKW pic.twitter.com/CL2SGHVtb3 — Corinthians (@Corinthians) March 17, 2020

A propagação da doença tem impactado de modo efetivo o dia a dia dos clubes. Competições estaduais, nacionais e continentais estão temporariamente suspensas, o que provoca alterações no calendário e planejamento das equipes.

