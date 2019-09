Corinthians fecha preparação para pegar o Vasco em Itaquera

A torcida do Corinthians espera por uma reação imediata da equipe depois da eliminação na Copa Sul-Americana. E o primeiro desafio é neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena de Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única certeza é que Vagner Love está fora por suspensão. No mais, Fábio Carille vai manter o mistério até momentos antes da bola rolar. O treinador fechou a parte principal do trabalho de campo na sexta e todo o treino desse sábado, no CT Joaquim Grava.

A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel), Ramiro e Sornoza (Vital); Pedrinho, Clayson e Boselli.

Marllon, João, Régis, Araos não foram relacionados por opção do treinador, que também não contará com Everaldo, ainda em tratamento de uma lesão no púbis.

O Corinthians entra em campo com a missão de entrar no G4 e se manter em condição de colar no Santos durante a semana, quando fará o jogo atrasado com a Chapecoense.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ramiro, Ralf e Renê Junior

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Janderson