Corinthians fecha com novo patrocinador para a próxima temporada

Na manhã desta quarta-feira, o Corinthians anunciou uma extensão da sua parceria com a TOTVS. A partir de 2020, a desenvolvedora de software de gestão vai estampar a omoplata da camisa alvinegra. O vínculo entre as partes está previsto para acabar no dia 30 de junho.

Desde 2015, ano em que a sociedade se firmou, a empresa promove a modernização do setor administrativo do Timão. Fábio Petrillo, diretor de TI do Corinthians, exaltou a aliança e explicou mais sobre o novo acordo.

“Nossa parceria com a TOTVS já é um grande sucesso. É uma empresa que trabalha para que o Corinthians seja cada vez mais moderno e competitivo. Hoje, os softwares da TOTVS já possibilitam que o clube tenha uma automatização de rotinas que antes eram manuais, com a rapidez nos processos e precisão dos dados que uma grande equipe de futebol precisa ter. As novas soluções farão com que tanto o clube, como o programa de sócios, e até as nossas lojas, caminhem com passos largos para a modernização tecnológica”, comentou.

Além da exposição na camisa dos jogadores do time principal, a marca estará estampada nos backdrops da Arena Corinthians e do CT Dr. Joaquim Grava.

Além da TOTVS, as atuais empresas vinculadas são BMG (espaço nobre), Pro Evolution Soccer (barra frontal), Universidade Brasil (ombro), Positivo (costas), Joli (barra inferior das costas), Marjosports (mangas), Cartão de Todos (ombro e frente do shorts), Poty (barra do shorts), Hapvida (parte frontal superior) e Ale (laterais).

