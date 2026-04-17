Corinthians faz treino tático e encerra preparação para enfrentar o Vitória

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira, com treino tático, a preparação para enfrentar o Vitória, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para sábado, às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Como foi o treino?

Pela manhã, o trabalho começou com um vídeo exibindo instruções táticas. Ainda antes de irem a campo, os jogadores fizeram uma ativação na academia do CT Dr. Joaquim Grava.

Em seguida, foram ao gramado para exercício tático, comandado pelo técnico Fernando Diniz, que também aprimorou com os atletas jogadas de bola parada, ao final do treino.

Preparação finalizada! 🔛 Confira como foi o último treino do Timão antes do duelo contra o Vitória, que acontecerá amanhã, às 20h, no Barradão.⚽#VaiCorinthians pic.twitter.com/TCRKtKaOkC — Corinthians (@Corinthians) April 17, 2026

Desfalques e possíveis retornos

Para enfrentar o Vitória, Diniz deve seguir com os desfalques de: Charles (lesão no tornozelo direito), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis).

Matheuzinho e André, expulsos diante do Palmeiras, também são baixas para o Corinthians. Além deles, o goleiro Hugo Souza foi punido pelo STJD com um jogo de suspensão e será desfalque.

Por outro lado, o treinador pode ter o retorno de Kaio César, que iniciou o processo de transição física na última segunda-feira. Reintegrado nesta semana, Alex Santana também pode ser novidade entre os relacionados.

Corinthians no Brasileirão

O Corinthians busca somar pontos no Brasileirão para se afastar da parte de baixo da tabela. O Timão ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Na última rodada, empatou sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena.

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