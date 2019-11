Corinthians faz brincadeira e mistura Cássio e Walter em foto

Confira este e outros vídeos em

Não há como negar: o Corinthians está muito bem servido de goleiros em seu elenco. Além do título Cássio, um jogador com nível de Seleção Brasileira, o reserva Walter sempre costuma dar conta do recado quando é chamado. Assim ocorreu no empate de sábado contra o Palmeiras, quando o arqueiro fez grandes defesas e pegou até um pênalti. Assim, o Timão promoveu uma mistura entre seus goleiros.

Nas redes sociais, o Timão publicou uma foto mesclando Cássio e Walter, com um pouco das características físicas de cada atleta. “Que paredão esse Walssio!”, definiu a equipe de Parque São Jorge.

Os torcedores, obviamente, entraram na brincadeira e elogiaram a mistura entre os goleiros. Walter ganhou uma sequência de jogos após a lesão de Cássio no quadril na derrota contra o Flamengo.