Corinthians enfrenta retrospecto recente ruim em confrontos contra o Grêmio

Neste sábado (5), às 19h (de Brasília), Grêmio e Corinthians se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Timão terá uma dura missão no Rio Grande do Sul, já que o adversário leva grande vantagem no retrospecto recente do confronto. Nas últimas 15 partidas entre as duas equipes, o clube alvinegro venceu apenas três.

Além disso, foram seis vitórias gremistas e seis empates no período, números que dão um aproveitamento de 33,33% ao Timão. Considerando apenas os jogos na arena tricolor, palco do duelo deste final de semana, as estatísticas ficam ainda piores para os corintianos: são cinco triunfos gaúchos contra apenas um paulista e um empate em sete partidas.

O último resultado positivo para o Corinthians no confronto foi em julho do ano passado, em amistoso disputado na Arena Corinthians que terminou em 2 a 1. Matheus Matias e Marquinhos Gabriel marcaram para o time então comandando por Osmar Loss, enquanto Léo Moura descontou para o Imortal.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Já em terras gaúchas, o último triunfo corintiano ocorreu em 2017, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Jadson e pênalti defendido por Cássio, a equipe alvinegra venceu pelo placar de 1 a 0. Na ocasião, os dois times fizeram um duelo direto pela liderança da competição, posteriormente conquistada pelo Timão treinado por Fábio Carille.

Agora, Corinthians e Grêmio se encaram em confronto da metade de cima da tabela. Os paulistas ocupam a quarta colocação com 41 pontos e buscam se consolidar dentro do G4. Já os gaúchos estão na oitava posição com 34 pontos e tentam entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores.