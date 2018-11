Corinthians encerra preparação para pegar o Atlético-PR, e Jair pode repetir time

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-PR, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, Jair Ventura pode repetir a escalação, levando a campo a mesma equipe que derrotou o Vasco no último sábado.

O treinador iniciou os trabalhos do dia com um bobinho, e, posteriormente, reuniu os jogadores para uma rápida conversa. Depois do aquecimento, Jair dividiu os atletas em dois grupos. Os reservas ficaram no gramado anexo para uma atividade de campo reduzido focada em troca de passes e finalizações.

Enquanto isso, os titulares, com a presença dos reservas mais altos, encabeçados pelo atacante Roger, treinaram a bola parada defensiva sob as ordens do comandante. Na atividade, fizeram parte do time titular: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Thiaguinho; Mateus Vital, Jadson e Pedrinho; Danilo.

Em seguida, já sem os suplentes, o treinador comandou uma atividade de bola aérea ofensiva, que também contou com algumas jogadas ensaiadas a partir de cobranças de arremesso lateral. Finalizando o treinamento, os atletas aprimoraram chutes e pênaltis.

A única dúvida de Jair Ventura é na lateral esquerda. Danilo Avelar treinou no time principal, mas sua presença no jogo diante do Atlético-PR vai depender da condição física de Carlos Augusto. Servindo à Seleção Brasileira sub-20, que tem amistoso diante da Colômbia nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), em Goiânia, o jovem está relacionado e deve se juntar à delegação corintiana em Curitiba na manhã de quarta-feira. Por outro lado, o atacante Jonathas, que perdeu espaço no clube e sequer participou do treino desta terça, ficou de fora da relação.

O volante Thiaguinho, substituto do suspenso Douglas contra o Vasco, agradou e ganhará mais uma chance entre os onze iniciais. Romero, a serviço da seleção paraguaia, segue como desfalque. Caso Jair opte por Avelar na lateral, o treinador repetirá a escalação pela primeira vez desde que chegou ao clube do Parque São Jorge.

Com 43 pontos conquistados, seis a mais que a Chapecoense, o Corinthians quer se livrar matematicamente do rebaixamento contra o Atlético-PR, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada, para a partir daí, começar a focar em uma vaga na Copa Sul-Americana. A 12ª posição, ocupada atualmente pela equipe, garante presença no torneio continental.

Confira os relacionados do Corinthians para a partida desta quarta-feira:

Goleiros:Cássio e Caíque França

Laterais: Fagner, Danilo Avelar e Carlos Augusto.

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon.

Volantes: Ralf, Douglas, Gabriel e Thiaguinho.

Meias: Ángelo Araos, Pedrinho, Jadson, Fessin, Danilo e Mateus Vital.

Atacantes: Clayson, Emerson Sheik, Roger e Rafael Bilu.

*Especial para a Gazeta Esportiva