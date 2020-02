Corinthians encerra preparação para o clássico com treino fechado

Precisando se recuperar após a eliminação da Libertadores, o Corinthians encerrou nesta sexta-feira a preparação para o clássico contra o São Paulo. A atividade realizada no CT Joaquim Grava foi fechada para a imprensa, que teve acesso apenas ao aquecimento.

A principal novidade do Corinthians para o Majestoso deve ser Yony González. O atacante colombiano foi apresentado nesta sexta-feira e já foi registrado no BID da CBF. Dessa forma, o reforço está regularizado e depende apenas da comissão técnica para fazer sua estreia pelo Timão. Não será surpresa se Yony aparecer como titular no Morumbi.

Além disso, a tendência é que Sidcley seja mantido na equipe que inicia o jogo. Apesar das críticas recebidas por conta das últimas apresentações, o lateral-esquerda tem a confiança de Tiago Nunes. O treinador prega cautela na utilização do jovem Lucas Piton.

Caso não haja surpresas, a provável escalação do Corinthians para o clássico é: Cássio; Fágner, Pedro Henrique, Gil, Sidcley; Camacho, Cantillo, Pedrinho, Luan, Yony González (Vagner Love) e Boselli.

Depois de cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ocupa a segunda colocação do grupo D, com sete pontos. O clássico contra o São Paulo acontece neste sábado, às 19h, no Morumbi.